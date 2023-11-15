Ünlü sanatçılar, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Filistin'e desteğini sürdürüyor

Sanat dünyasının ünlü isimleri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor.

Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.

İsrail saldırılarının ilk günlerinden itibaren İsrailin saldırılarına tepki gösteren ABD'li oyuncu John Cusack son paylaşımında, "Bu tarif edilemez, felç edici dehşetin ortasında bu kadar alışılmadık bir şekilde açıkta, bu kadar maskesiz... Nihai umut, milyonlarca Yahudi, Hıristiyan, Müslüman, Budist ve ateistin bir araya gelerek bunu reddetmesidir. Dünya isyan ediyor. Milyonlarca kişi, bir halkın güvenliğinin bedelini diğerinin yok olmasına mal edecek siyasi liderlerin kendilerine sunduğu ahlak dışı seçimi kabul etmeyi reddediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen pazar yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Hayır. Üzgünüm. Bunlar (Filistinliler) 'ikincil hasar' değil, orada doğmuş ve orada yaşayan insanlar ve bu insanların çoğu orada sıkışıp kaldı. Biraz merhametli olun. Onlar Filistinli, bina, yol ya da eşya değil. Onlar insan ve hayatlarını mahvettiğiniz rehineler de öyle. Bu insanlar ikincil hasar da değil." paylaşımını yaptı.

"Baskı ve soykırım tarihi, çoğu insanın yüzleşmekten rahatsız olduğu bir tarihtir"

Şarkıcı Yusuf İslam da paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanların başkalarını insan olarak görmemesi beni şaşırtıyor! Baskı ve soykırım tarihi, Çoğu insanın yüzleşmekten rahatsız olduğu bir tarihtir. Ancak gerçek şu ki, modern tarihin en korkunç acılarının birçoğu Avrupa'nın gelişimi ve sömürgecilik maceralarıyla bağlantılı. İnsanlar, aileler ve çocukların yerlerinden sökülüp köle haline getirilmeleri ya da çoğu zaman atalarının vatanlarında zulüm görüp öldürülmeleri, Batı'nın yükselişiyle doğrudan bağlantılı görünüyor. Bugün de (Batı) aynı dünyada yaşayan diğer insanlara adil ve eşit bir şekilde uygulanmayan insan hakları listesine bağlılığıyla övünmekte."

ABD'li şarkıcı Della Miles, Lauren Jauregui, Maher Zain, Sami Yusuf ve Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid Instagram hesabından İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Filistin yanlısı paylaşımlarda bulundu.

Oyuncu Nadir Nahdi, Filistin ruhunun öldürülemeyeceğine dikkati çekerek, "Filistin'in ruh olduğunu anlamadan önce daha kaç kişi öldüreceksiniz? Bu ruh ülkeleri, kıtaları, dinleri aşar. Aklınıza gelebilecek her şeyi aşar. Biz her yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'li komedyen ve aktör Ramy Youssef, Unicef'in Gazze'deki çocukların korunmasına yönelik açıklamalarını Instagram hesabına taşıdı.

"Kırılmaz ve yeni bir umut..."

Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi de Gazze'de yaşananlara karşı "Umut" başlığıyla hazırladığı şarkıyı, "Devam eden dehşete, Gazze'nin yaşadığı ıstıraba, gözlerimizin önünde ortaya çıkan tarifsiz acıya ve akıl almaz trajediye rağmen, Molotof Music ile bir umut mesajı paylaşmak istedik. Kırılmaz ve yeni bir umut..." sözleriyle paylaştı.

ABD'li rapçi Redveil, konserinde İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli şehitlerin isimlerini sahnedeki dev ekrana yansıtarak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

İngiliz aktör Khalid Abdalla, Netflix galasında avucuna "Şimdi Ateşkes" yazdığı fotoğrafla birlikte, "Çünkü bütün hayatlar kutsaldır. Çünkü insan kalbinin gücüne inanıyorum. Çünkü açık ve net olmamız ve daha iyi bir dünya için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Piyanist Büşra Kayıkçı, Instagram'dan şu paylaşımı yaptı:

"Gazzeli bir kardeşimizden, hayatımıza nasıl devam etmemiz gerektiğine dair Omar Suleiman'ın vaazıyla alakalı mesaj; 'Sizin hakkınızdan bize düşen, mutluluğunuzdan sevinç duymaktır. Bize düşen, sizin mutluluğunuzdan sevinç duymaktır. Size düşen de eğlenirken bile bizi unutmamak, sevinçli anınızda bile bizim için dua etmektir."

Şarkıcı Haluk Levent ise savaşların karşılaştırılmasının yapılamayacağını belirterek, "İki yıldır Rusya Ukrayna savaşı var. Ölen sivil sayısından 10 kat fazla sivil öldürüldü Gazze'de 1 ayda. Bu bir savaş değil. Bu bir soykırım." ve "Dünyanın en modern ülkelerine mesaj! Gazze'deki çocukların ölmesini önlemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Sadece insan olmak yeterli." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, yazar Leyla İpekçi de sosyal medyada Filistin'e destek veren paylaşımlarda bulundu.