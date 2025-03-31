Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

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Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti

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KKTC'de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçiren Volkan Konak, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının vefatı, hayranlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

(ANKARA) - KKTC'de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçiren sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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