Ünlü sanatçı seyircilerin arasına dalınca herkes şaşkına döndü Herkesi yanından kovdu, seyircilerin arasında konser verdi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneden inerek yanından tüm güvenliği gönderdi.

Ünlü sanatçı seyircilerin arasına dalınca herkes şaşkına döndü

Herkesi yanından kovdu, seyircilerin arasında konser verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneden inerek yanından tüm güvenliği gönderdi. Seyircilerin arasında dalan Levent, dakikalarca şarkı söyledi. Ünlü sanatçı, özel birey ile dans etti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, yaptıkları ile geceye damga vurdu. Alanı dolduran binlerce kişi, Haluk Levent'in şarkıları ile coştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent, konserinin büyük bölümünü seyircilerin arasında geçirdi.

"Yanımda kimse kalmasın"

İlk iki şarkısını sahnede seslendiren Levent, ardından sahneden inerek seyircilerin arasına daldı. Bu sırada, yanında bulunan güvenliği bile kovan ünlü sanatçı, "Boşaltın önümü. Kimse kalmasın" diyerek herkesi yanından gönderdi. Ardından seyircilerin arasına dalan Haluk Levent, şarkılarını dakikalarca burada söyledi. Haluk Levent, kendisini dinlemeye gelen özel birey ile seyircilerin arasında dans etti. Ünlü sanatçı, kendisine gözlük uzatan hayranının gözlüğünü alarak taktı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Haluk Levent'e Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, teşekkür ederek çiçek verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'da ünlü sanatçıya performansından dolayı teşekkür etti. Birbirinden güzel şarkılarını sevenleri ile seslendiren Haluk Levent, gecenin sonunda uzun süre alkışlandı.