Ünlü restoran müdürü cinsel saldırı suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bebek'te bulunan ünlü bir restoranda R.D. isimli kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla hakkında 22,5 yıla kadar hapis istenen o dönem restoran müdürü olan A.İ. hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.İ'yi 'Cinsel saldırı' suçunun sarkıntılık seviyesinde kalması nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti.

Bebek'te bulunan ünlü bir restoranda R.D. isimli kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla hakkında 22,5 yıla kadar hapis istenen o dönem restoran müdürü olan A.İ. hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.İ'yi "Cinsel saldırı" suçunun sarkıntılık seviyesinde kalması nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraat etti. <İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi R.D.'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık A.İ. de avukatıyla katıldı. Şikayetçi taraf, sanığın cezalandırılması talebinde bulundular.