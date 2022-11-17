Ünlü Psikolog Derya Yalçınkaya'nın kitabı için düzenlenen imza törenine büyük ilgi

opernik Kitap'tan çıkan 'Ben Olmak' adlı kitabını okuyucuları ile buluşturan Derya Yalçınkaya, 13 Kasım tarihinde İstanbul Kanyon AVM'de imza günü düzenledi. Yalçınkaya, kitabını okuyucuları için tek tek imzaladı.

Kopernik Kitap'tan çıkan 'Ben Olmak' adlı kitabını okuyucuları ile buluşturan Yalçınkaya, 13 Kasım tarihinde İstanbul Kanyon AVM'de imza günü düzenledi. Yalçınkaya, kitabını okuyucuları için tek tek imzaladı. Uzm. Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya'nın ilk kitabı Ben Olmak'ı okuyucularından büyük ilgi gördü.

"İNSANLARIN FARKINDALIK KAZANMASI İLK HEDEFİM"

Okuyucuları ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yalçınkaya, "İlk kitabım olan 'Ben Olmak' ile ulaştığım herkese minnettarım, ülkem için attığım her adım; bireysel olarak herkesin kendini geliştirmesi yolunda. İnsanların psiko-eğitim ile farkındalık kazanması benim ilk hedeflerim arasında. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iyi mirasımız; bilgiyi doğru yer ve zamanda kullanmak olmalıdır" İfadelerini kullandı.

KİTAP 7'DEN 70'İ HERKESİ HEDEF ALIYOR

Kitabını 3 bölümden oluşturan Yalçınkaya, 7'den 70'e her kitleyi okuyucu olarak hedef almıştır. Yetişkinler, ilişkiler, anne ve babalar şeklindeki kitap içeriği bir çok soruna çözüm için kapı açıyor. Bireyin kendini tanımasına ve düşünce şekline yön vermesine yardımcı olan kitap, hayat boyu yaşanan deneyimlerin getirdiklerinin daha net görünmesini sağlıyor.