ÜNLÜ PSİKİYATR PROF. DR. ÖZCAN KÖKNEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

"ONU TANIYAN HERKESE AYDINLIK SAÇTI"

Köknel'in kızı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, duygusal bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Ben babamı kaybettim, acım tarifsiz tabii ki. Ama camiamız çok kıymetli bir hocasını kaybetti. Son kitabı 'Bilginin Aynasında' için kendi kaleme aldığı şekliyle onun ağzından aydınlığı anlatmak isterim. Orada şöyle yazmıştı: 'Cumhuriyetin 10'uncu yılında 5 yaşımdaydım. Babam, görevi nedeniyle Zile'deydi. Zile, elektriği, suyu olmayan, evleri kerpiç bir yerdi. Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamaları sırasında bir anda kapkaranlık Zile, içinde lamba yanan tak-ı zaferler ile aydınlandı. Aileme, bu nedir diye sordum. Cumhuriyet dediler. Demek ki Cumhuriyet, aydınlıkmış dedim. Cumhuriyet'in 5 yaşında aldığım aydınlığı, yaşımla, bilgimle beraber; hayatım boyunca ışığım oldu.' O, bizler gibi, onu tanıyan herkese aydınlık saçtı. Şimdi tüm ışıklar onun olsun."

"FAKÜLTEMİZ BUGÜN İKİ KAYIP VERDİ"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel