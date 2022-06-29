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Ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Bayraktar - Güncel
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Ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevenleri tarafından Gülabibey İlkokulu'na kurulan oyun evinin online olarak açılışı yapan ünlü oyuncu için doğum günü pastası kesild.

Ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevenleri tarafından Gülabibey İlkokulu'na kurulan oyun evinin online olarak açılışı yapan ünlü oyuncu için doğum günü pastası kesild.

Okulda kurulan Oyun Evi'nin açılışını yurt dışında olduğu için internetten online olarak katılan ünlü oyuncu için doğum günü pastası kesildi. Açılışı, çocukların doğum pastasını kesmelerini canlı olarak izledi. Ççocukların mutluluğuna eşlik eden ünlü oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Oyuncu Büyüküstün'e doğum günü sürprizi yapan öğretmen ve öğrenciler oyun evinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Akelma ise "Sosyal Medya aracılığıyla bizlere ulaşan Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevenleri çocuklarımız için oyun evi kurulması için istişarelerde bulunarak çalışmalara başladık. Kısa sürede tamamlanan oyun evimize Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün adını vererek kendisine doğum günü sürprizi ile doğum günü pastası keserek teşekkür ettik. Kendisi yurt dışında olduğu için sosyal medya aracılığıyla görüntülü olarak katılan Oyuncumuza oyun evini tanıttık, sevenlerine ve bizleri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Fevzi Kurt'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na, veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün adının verildiği 'Oyun Evi'nin açılışına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Dicle Mahalle Muhtarı İsmet Bilgen ile veli ve çocuklar katıldı.

Açılışın ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu okulu gezerek Okul Müdürü Mustafa Akelma'dan okulda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Güncel

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