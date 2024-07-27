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Ünlü Oyuncular Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Çağrısı Yaptı

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Ünlü oyuncular, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışları nedeniyle azalan stok seviyesine dikkati çekmek amacıyla Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Ünlü oyuncular, yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışları nedeniyle azalan stok seviyesine dikkati çekmek amacıyla Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde, 18 bölge kan merkezi, 69 kan bağış merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekiple kan bağışı çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası yürütülüyor.

Bu kapsamda yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışına bağlı azalan stok seviyesini artırmak üzere çalışmalar yapan Kızılay'ın kampanyasına, ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak destek verdi.

"Pek çok hasta için çok ciddi sorun teşkil ediyor"

Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulunan oyuncu Balçın, kan vermenin çok kolay, bulmanın ise çok zor olduğunu kaydederek, "Bunu insan başına gelince daha iyi anlıyor. Benim de böyle bir deneyimim oldu bundan 2-3 sene önce ve o zaman öğrendim ki aslında bütün kanlar Kızılay'dan hastanelere yollanıyor. Kızılay'a bağış yapmak işte bu yüzden çok önemli." ifadelerini kullandı.

Altan Gördüm de teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun kanın hala üretilemediğini ve tek kaynağının da insan olduğu aktardı.

Vatandaşlara kan verme çağrısında bulunan Gördüm, "Lütfen siz de 'Zaten bulunur.' diye düşünmeyin, kan bağışında bulunun." dedi.

Emir ve Ceren Benderlioğlu çifti de yaz aylarında kan verme oranlarının ciddi oranda düştüğünü belirterek, "Bu, pek çok hasta için çok ciddi sorun teşkil ediyor. Haydi sen de en yakınındaki Kızılay kan merkezine git ve bağışını yap. Yaz tatiline çıkmadan bunu yapman çok önemli." açıklaması yaptı.

???????Murat Aygen ise kan verilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Yarım litre kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Senin sayende bir hayat kurtulabilir. En az bir hayat. Unutma, biz birbirimize candan bağlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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