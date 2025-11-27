Ünlü Müzisyenlerin Hayat Süresi Daha Kısa: Araştırma Sonuçları Açıklandı

Avrupa ve ABD'den yüzlerce şarkıcı üzerinde yapılan araştırmada şöhretin ünlü müzisyenlerde erken ölüm riskini artırdığı, yaşam süresini ortalama 4,6 yıl kısalttığı belirlendi.

Almanya'daki Witten/Herdecke Üniversitesince yürütülen araştırmada, 1950-1990 yıllarında aktif olan 324 ünlü solo ya da grup solisti, aynı yaş, cinsiyet, milliyet ve müzik türüne sahip 324 daha az tanınan sanatçıyla karşılaştırıldı.

Solo sanatçılar, grup solistleri ve vokal üyelerini içeren çalışmada ünlü isimler, "Acclaimed Music" isimli sıralama sitesinin hazırladığı "Tüm Zamanların En İyi 2000 Sanatçısı" listesine göre belirlendi.

Bulgular, ünlü sanatçıların ortalama 75 yaşına kadar yaşadığını, buna karşılık daha az tanınan şarkıcıların ortalama 79 yaşına ulaştığını ortaya koydu.

Çalışmada popüler şarkıcıların kıyas gruplarına göre yüzde 33 daha yüksek ölüm riskine sahip olduğu, bir müzik grubunun üyelerinde ise bu oranın yüzde 26 seviyesinde bulunduğu belirlendi.

Araştırmacılar, erken ölüm riskini artıran olası etkenlerin arasında yoğun kamuoyu ve performans baskısı, mahremiyet kaybı ile alkol ve uyuşturucuya kolay erişim gibi faktörlere işaret etti.

Araştırmanın baş yazarı, kişilik ve psikoloji alanında çalışan Prof. Dr. Michael Dufner, ünlülerin yaşam süresinin ortalama 4,6 yıl daha kısa olduğunu belirterek, "Veriler, ünlü müzisyenlerin gerçekten de erken ölüm riski altında olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler kültürde "27 Kulübü" olarak bilinen ve 27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain ve Brian Jones gibi ünlüler, bu durumun örnekleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda da rapçi Mac Miller 26, DJ Avicii 28 ve One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne, 31 yaşında hayatını kaybetmişti.

Araştırmanın sonuçları, "Journal of Epidemiology & Community Health" dergisinde yayımlandı.