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Ünlü Menajer Ayşe Barım'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Ünlü Menajer Ayşe Barım'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı
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Dizi sektöründe tekelleşme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, menajer Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Barım'ın sosyal medya paylaşımları ve rekabet ihlalleri nedeniyle adli kontrol kararı alındı.

(İSTANBUL) - "Dizi sektöründe tekelleşme" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi, ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serenay Sarıkaya gibi bazı ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma sürüyor.

"Çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

Ünlü oyuncuların menajerliğini yapan, ID İletişimin kurucusu Barım'ın, "sektörde tekelleşmeye neden olduğu, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı, rekabet kurallarını ihlal ettiği" öne sürülmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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