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Ünlü Kahramanmaraş dondurmasının sütünü göçerler üretiyor

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Güncel
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Ünlü Kahramanmaraş dondurmasının sütünü göçerler üretiyor Yaz mevsimini bin 800 rakımlı Ahır, Engizek ve Milcan Dağlarındaki yaylalarda geçiren hayvancılar dondurma ve peynir için süt üretiyor Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminde kentin yüksek rakımlı dağlarına çıkan göçerler, sürü halindeki...

Ünlü Kahramanmaraş dondurmasının sütünü göçerler üretiyor

Yaz mevsimini bin 800 rakımlı Ahır, Engizek ve Milcan Dağlarındaki yaylalarda geçiren hayvancılar dondurma ve peynir için süt üretiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminde kentin yüksek rakımlı dağlarına çıkan göçerler, sürü halindeki keçilerden dondurma sektörüne süt üretiyor.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanın yer aldığı Kahramanmaraş'ta göçerler, yaz aylarını bin 800 rakımlı Ahır, Engizek ve Milcan Dağlarındaki yaylalarda geçiriyor. 6 ay boyunca konaklayacakları yaylalara yerleşen göçerler, kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürerek hayvanlarını yaylalarda otlatıyor. Sabahın erken saatlerinde sürüler halinde hayvanlarını otlatan vatandaşlar, daha sonra süt sağımı yapıyor. Elde edilen süt dev kazanlarda pişirildikten sonra başta dondurma sektörü olmak üzere peynir yapımında da kullanılıyor.

Başta Bertiz Bölgesi olmak üzere şehir merkezinden de hayvancıların çıktığı yaylada vatandaşlar, sütün yüzde 50'siyle dondurma, yüzde 50'siyle de peynir üretiyor.

Ürettikleri süt ile dondurmanın da kaliteli olduğunu söyleyen Yakup Balbars, "Biz Mayıs aylarında çıkarız yaylalara Ağustos sonlarında aşağı ineriz. Sabahleyin hayvanları bırakırız otlatıp sulağımızda sulatırız. Tekrardan otlatmaya çıkarız ve akşamüstü meramıza getiririz. Kahramanmaraş'ımız dondurma şehri olduğu için bizde ürettiğimiz sütleri dondurmacılara veriyoruz. Burada şuanda bin 500 civarında hayvan var" dedi.

Bir başka üretici ise, "Biz sabah hayvanlarımızı bırakır yayıp, sulatıp akşam geliriz. Akşam istirahati sonrası hayvanlarımızın sütünü sağarız. Büyük firmalara dondurma için süt veriyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

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