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Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 16 Gözaltı

Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 16 Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 16 ünlüyü gözaltına aldı. Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
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