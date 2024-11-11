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Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Gözaltısı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

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