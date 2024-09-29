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Ünlü İsimlerden Türk Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

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Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında sinema ve tiyatro oyuncuları kan bağışında bulundu. Ünlü isimler, kan ihtiyacının karşılanması için halkı bağış yapmaya davet etti.

Türk Kızılayın "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek veren sinema ve tiyatro oyuncuları, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kan ihtiyacının tamamının gönüllü bağışçılardan sağlanması için başlatılan "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası sürüyor. Kan bağışı çalışmaları 18 bölge kan merkezi, 69 kan bağış merkezi ve 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile yürütülüyor.

Her gün yaklaşık 1200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, tüm kan gruplarında yeterli stok seviyesini korumak için günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor.

Türk Kızılay, hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor.

Kan bağışlamak isteyen 18-65 yaş arası sağlıklı vatandaşlar, en yakın Türk Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde bağış yapabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.

Türk Kızılay'n kan bağışı kampanyasına ünlü isimler de destek verdi. Açelya Akkoyun, Atakan Özkaya, Burak Sergen, Burak Topaloğlu, Hakan Yılmaz, Sadi Celil Cengiz, Sevcan Yaşar, Sinan Albayrak ve Ufuk Özkan Türk Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.

Kampanyaya destek veren ünlüler, bir ünite kanın 3 kişinin hayatını kurtardığını belirterek, kan ihtiyacı olan hastalara umut olma çağrısında bulundu.

Daha önce de Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren ve Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla kan bağışında bulunarak kamuoyuna çağrıda bulunmuş ve ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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