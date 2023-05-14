Ünlü isimler oy kullanmak için sandık başında

OYUNCULAR Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra eski milli basketbolcu Sinan Güler, oylarını Beşiktaş'ta kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ünlü oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra eski milli basketbolcu Sinan Güler, oylarını Beşiktaş'taki Tevfik Fikret İlkokulu'nda kullandı. Oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklamada bulunan Berrak Tüzünataç, "Bütün kalbimle hem bizler hem de gelecek nesiller için umut dolu bir sonuç olmasını diliyorum. Biz de hakkımızı kullandık, görevimizi yaptık. Şimdi sonuçları takip edeceğiz" diye konuştu.