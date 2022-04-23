Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla geçirdi

Ünlü oyuncular Fadik Sevin Atasoy, Yağmur Tanrısevsin, Dilan Çiçek Deniz, Ragıp Savaş, Cansu Tosun, İbrahim Çelikkol ve şarkıcı Bengü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen çocuk sanat, bilim, eğlence festivali "Çocukların Festivali"ne katılan sanatçılar, çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Üç gün süren festival kapsamındaki "Sanatçı Buluşmaları"nda ünlüler, atölye çalışmalarında çocuklara katıldı.

Oynadığı dizideki rol arkadaşı çocuk oyuncu Aylin Akpınar ile söyleşi yapan Fadik Sevin Atasoy, geleceğin oyuncularını keşfe çıktı.

Ragıp Savaş da çocuklar ve ebeveynlerle oyun etkinliğinde buluştu.

Festivalde mini konser veren şarkıcı Ziynet Sali de şarkılarını çocuklarla seslendirdi.