Ünlü İş İnsanı Nişanında Dolandırıcılık İddiası

Kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan bir kişinin nişanı için verdiği ve parasını ödemediği çiçek siparişleriyle bir iş yerini 312 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.

Küçükçekmece'de çiçekçi işleten Mehmet Ali Yıldız ve Serpil Yıldız, 11 Aralık'ta telefonda yüklü miktarda sipariş aldı.

Kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan T.Y, nişanı olduğu için çelenk, isteme çiçeği ve davetlilere dağıtılmak üzere gül siparişi vereceğini söyledi.

İlk etapta maliyeti 2 ila 3 bin lira arasında değişen 20 çelenk siparişi veren T.Y, siparişinin sayısını her geçen gün artırdı.

Çelenklerde bazı iş insanlarının yanı sıra spor, siyaset ve sanat dünyasından isimlerini de kullanan şüpheli, böylece güven kazandı.

Toplam 84 çelenk ile 101 adet güllü isteme çiçeği ve gelen davetliler için 50 adet gül siparişi iş yerinde hazırlandı.

İşletmeciler, siparişleri teslim etmelerine rağmen 312 bin liralık ödemesini alamadıkları için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çiçekçi Mehmet Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 kişilik siparişten sonra ödeme istediklerini ancak şüphelinin daha sonra vereceğini söylediğini belirtti.

Yıldız, "Nişan tarihi geldi, siparişleri teslim ettik. Fatura bilgilerini paylaştı, fatura kesildi. Sonra ödemeler 'Bugün, yarın, haftaya' denilerek, ertelendi. Bazı çelenk gönderdiğimiz iş adamlarını aradık, öyle birini tanımadıklarını söylediler." dedi.

"Zararımın karşılanmasını istiyorum"

Şüphelinin, nişana gelen davetlileri de kandırmaya çalıştığını, sürecin avukatta olduğunu aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Sonrasında tehdit ve hakaretler başladı. Kendisinin Google'da haberleri var. Tek mağdur biz de değiliz, nişan yaptığı otel de organizatör de para almadığını söyledi. Ankara'dan güvenlik şirketiyle anlaşılmış, korumalar gelmiş onların da paraları verilmemiş. Aradığımızda 'NATO Genel Sekreteri'nin yanındayım.' diye mesajla dönüş yapıyor."

"Nişanda kendisi bizi karşıladı, çok memnun oldu"

Siparişleri hazırlamak için tüm malzemecilere borçlandıklarını dile getiren Serpil Yıldız ise toplam zararlarının 312 bin lira olduğunu aktardı.

Yıldız, siparişlere 10 gün öncesinden hazırlanmaya başladıklarını kaydederek, "Tüm malzemecilere borçlandık, hepsini borçla aldık. Biz parça parça ödüyoruz. Nişanda kendisi bizi karşıladı, çok memnun oldu, çelenkleri çok beğendi. Nişandan sonra paramızı istediğimizde tehditler savurmaya başladı. Avukata başvurduk, ölümle tehdit ediyor. 'Mermi manyağı yapacağım, her gün birinizin kemiklerinizi kıracağım, çiçekçinin önüne atacağım.' diyor." ifadelerini kullandı.

Bu kişiden şikayetçi olduklarını belirten Yıldız, "Zararımın karşılanmasını istiyorum. Haziranda düğünü varmış. İnsanları kandırıp, dolandırıp düğün yapmasını istemiyorum." dedi.