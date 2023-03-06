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Ünlü hat sanatçılarının eserleri depremzedeler için açık artırmaya çıktı

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Ünlü hat sanatçılarının eserleri depremzedeler için açık artırmaya çıktı

Hat sanatçılarının eserleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak üzere, Hat Sanatı Atölyesi'nin düzenlediği açık artırmada satıldı.

Hat sanatçılarının eserleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak üzere, Hat Sanatı Atölyesi'nin düzenlediği açık artırmada satıldı.

Yerli müzayede uygulaması "Bidsee" üzerinden yapılan ve Mustafa Cemil Efe'nin sunduğu müzayedede Ferhat Kurlu, Ali Haydar Çetintürk, Hasan Çelebi, Hüseyin Öksüz ve Davut Bektaş ile birçok hattatın eserleri satışa sunuldu.

Etkinlikte 60'ın üzerinde hat çalışması sanatseverlerle buluşurken, Hasan Çelebi'nin "Mevlamız" eseri 100 bin lira, Davut Bektaş'ın "Muhakkak Besmele" eseri 146 bin lira, Ferhat Kurlu'nun "Hz. Musa Duası" eseri 82 bin lira, Mehmet Arif Vural'ın "Tevfizname"si 70 bin lira, Abdurrahman Depeler'in "Hayat Kaynağı" eseri 72 bin lira, Turan Sevgili'nin "Allah'a Kaçın" eseri de 54 bin liraya satıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan hattat Mehmet Arif Vural, etkinliğe ilişkin, "Devletimizin ve milletimizin bu zor zamanlarında, sanatkarlar olarak yaptığımız özel yardımların yanında, Hat Sanatı Atölyesi olarak da ne kadar katkıda bulunabiliriz diye sesli düşünüp bir araya geldik ve eserlerimizle müzayede kampanyası düzenlemeye karar verdik." dedi.

Vural, eserleri satın alanların ücretlerini doğrudan AFAD'a ödeyeceğini aktararak, dekontlarınn ibrazının ardından eserlerin ilgili kişilere teslim edileceğini dile getirdi.

Müzayedede satılan eserlerin, alıcıların rıza göstermesi durumunda ramazan ayı boyunca Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde sergileneceğini de vurgulayan Vural, "Sergiye katılan sanatkarlarımıza ve eserleri satın alan kişilere Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar programında teşekkür belgesi takdim edilecek." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, 71 eserin satışından iki milyon 111 bin 500 lira elde edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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