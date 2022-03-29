Ünlü halk ozanı Âşık Veysel Bayrampaşa'da anıldı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Bültenler) - Ölümünün üzerinden yaklaşık yarım asır geçti ama o hiç unutulmadı… Ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, Bayrampaşa Belediyesi'nin mart ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Bayrampaşa'da anıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Gelişigüzel Kahve'de düzenlenen etkinlikte solist Hüseyin Yazan, Aşık Veysel'in hafızalara kazınan 'uzun ince bir yoldayım', 'benim sadık yârim kara topraktır', 'dostlar beni hatırlasın' başta olmak üzere birçok eserini seslendirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğe öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

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