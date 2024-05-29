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Ünlü futbolcuların dolandırıcılık davası devam ediyor

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YÜKSEK karlı fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 28 kişinin dolandırılmasıyla ilgili Seçil Erzan'ın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada banka çalışanları tanık olarak dinlendi.

YÜKSEK karlı fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 28 kişinin dolandırılmasıyla ilgili Seçil Erzan'ın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada banka çalışanları tanık olarak dinlendi.

Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Arda Turan ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 28 kişinin dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'la 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Seçil Erzan ve Ali Yörük avukatlarıyla birlikte katıldı. Banka çalışanları duruşmada tanık olarak dinlenmek üzere yer aldı. Tanık olarak dinlenmesi beklenen, bankanın üst düzey yöneticileri ise duruşmaya katılmadı.

BANKA YÖNETİCİLERİ İÇİN ZORLA GETİRİLME TALEBİ

Duruşmada söz alan bir müşteki avukatı üst düzey yöneticilerin davaya katılmamasıyla ilgili, "Banka yöneticileri de avukatları da duruşmaya Cuma günü katılacağına dair dilekçe vermişler. Duruşmanın, Cuma günü devam edeceğine dair ara kararınız yok. Tanıkların avukatlarıyla birlikte burada olmaları gerekmekteydi. Bu celse gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

SEÇİL ERZAN: "BİLGİ VERİYORDUK"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Seçil Erzan, önceki duruşmada tanık olarak dinlenen banka yöneticisi Sermin Tekin'in beyanlarına yönelik konuşma isteğini dile getirdi. Erzan, Tekin'in bankadan çıkan para dolu çantalardan habersiz olamayacağını söyleyerek, "Müşteri 50 bin dolar bile çekse, biz ne yapılacağı ile ilgili bilgi veriyorduk. Parayı yatırım için çekiyorsa bunun belgesini istiyorduk. ya da dekontun arkasına yazıyorduk" diye konuştu.

ERZAN: BENİM İŞTEN ÇIKARTILMAM GEREKİRDİ

"Müşteri parasını çeker, isterse müdüre verir, isterse kendisi götürür" söyleminin yalan olduğunu belirten Seçil Erzan, "Bu işten çıkarma sebebidir. Banka içinde o paraya dokunmam yasaktır. Bir şube müdürü odasından bir çanta para alıp veznede yatırmak, ertesi gün işten çıkarılmam demektir. Bunu yapan çok insan vardı. Semih Kaya 3 valiz parayla 2 kere çıktı. Bunlar fark edilmesi gereken konulardı" şeklinde konuştu.

AVUKATLARDAN TANIKLARA TEPKİ

Bankanın çalışanlarından güvenlik görevlisi ve çaycı da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanıkların  mahkemede sorulan soruların geneline, "Bilmiyorum, görmedim" yanıtları, avukatların tepkilerine sebep oldu. Bir sanık avukatı söz alarak, "Madem böyle cevap verecekler tanıkları dinleyip zaman kaybetmeyelim" şeklinde tepki gösterdi. Başka bir avukat da, "Tanıklar belli ki gelmeden önce uyarılmış. Özellikle konuşmuyorlar. Yalan tanıklıktan işlem yapılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU ZAMAN BANKADA OLMUYORDU"

Öte yandan, tanık olarak dinlenen ve bankada gişe görevlisi olan Gümüş Y. ifadesinde, müşterileri yalnızca kendisine işlem yaptırmak için geldiklerinde gördüğünü aktardı. Tutuklu sanık Ali Yörük'ü 3 kez futbolcularla birlikte gördüğünü aktaran Gümüş Y., "Ben Ali beyi Fatih Terim'in avukatı sanıyordum. Okan Turan, mesai sonrası bir para çekmişti. İşlemini ben yaptım. Paralar sayıldıktan sonra Seçil hanım Ali beyi odaya davet etti. Paraları Ali beye teslim etti" dedi. Erzan'ın müdürlüğü ile ilgili bir soruya da yanıt veren Gümüş Y., "Seçil hanım personeliyle alakalı bir müdür değildi. Çoğu zaman bankada da olmuyordu. Annesi rahatsız olduğu için sık sık gidiyordu. Bir kredi onaylatmak için 2 gün beklediğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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