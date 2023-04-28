Ünlü futbolcuları dolandırdığı öne sürülen banka müdürü: Bir süre sonra parayı döndüremedim

BİR bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcu ve teknik direktörlerin bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, tutuklanan banka müdürü Seçil E.'nin ifadesinde "borsada kaybettiği parayı telafi etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu ancak bir süre sonra parayı döndüremeyince olayın ortaya çıktığını" söylediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E.'nin mağdurlardan "özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini" söyleyerek milyonlarca dolar aldığı iddia edildi. Seçil E.'nin ifadesinde, kimden ne kadar para aldığını sağlıklı biçimde hatırlamadığını belirterek bir süre sonra parayı döndüremediğini, borsada da para kaybettiğini söylediği öğrenildi. Uzun yıllar şube müdürü olarak görev yapan Seçil E. hakkında bankanın kendi içindeki teftiş sonrasında ihbarda bulunduğu da öğrenilirken, şüpheli müdürün 2020'den sonra ise müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği iddia edildi.

MAĞDURLAR TEK TEK İFADE VERİYOR