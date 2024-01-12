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Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla banka müdürü ve 6 sanık yargılanıyor

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İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla başlayan dava, tanık olarak eski futbolcu Semih Kaya'nın ifadesiyle devam ediyor.

Özden ATİK / İSTANBUL, ÜNLÜ futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor. Duruşmada tanık olarak ifade vermek için eski Futbolcu Semih Kaya adliyeye geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seçil Erzan Semih Kaya İstanbul Banka Suç Hukuk Spor Güncel Haberler

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