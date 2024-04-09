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Ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, depremzede öğrenciler için resital verecek

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"Sihirli Flüt" ünvanı ile anılan ünlü flüt virtüöz Şefika Kutluer, Hatay'daki depremzede öğrenciler için resital verecek.

UNİCEF'in İyi Niyet Elçisi Kutluer, 17 Nisan saat 19.00'de İstanbul'da Avusturya Kültür Ofisi'nde piyanist Hyun Sook eşliğinde sahne alacak.

Resitale katılanların bağışları, deprem bölgesi Hatay'da öğrencilerinin müzik eğitimi için kullanılacak. Depremzede gençlerin verecekleri konserlerde kullanacakları ekipman ve altyapının temini gerçekleştirilecek.

Daha önceki aylarda da Şefika Kutluer, depremzedelere konteyner temini için konserler vermişti.

Kutluer, konserde kendisi için yapılan bestelerden birisi olan "Sefika's Menuetto"yu da seslendirecek.???????

Kaynak: AA / Güncel

Şefika Kutluer Deprem Hatay Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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