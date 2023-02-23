Ünlü dj Yusuf Başaran kış turnelerinde

Dillere marş olan şarkılar ile insanların içindeki enerjiyi dışa vurmasına yardımcı olan dj, farklı ırklarda ve farklı dilleri konuşan insanların ortak bir noktada buluşmasını sağlıyor. Yaz aylarında çıktığı Avrupa turnesi sayesinde dünyanın birçok ülkesine gezen ünlü dj, şimdilerde ise Hollanda ve Almanya'da 12 farklı yerde sahne alıyor.

"BİLETLER YOK SATIYOR"

Biletleri yok satan Yusuf Başaran, başarının çok çalışmanın ve müzik yeteneği ile bütünleşmesinden kaynaklandığını söylüyor. Kış turneleri için de yoğun ilgi gördüklerini belirten Başaran, "Müzikseverlerin duyduğu ilgiden oldukça memnunum. Sahne aldığım tüm mekanlarda biletler neredeyse yok satıyor. Bu durum tabii ki gururlanmama ve daha işimi büyük bir aşkla yapmamı sağlıyor. Yaza yeni şarkılarla bomba gibi gireceğiz. Herkesin içindeki coşkuyu ortaya çıkarmasını sağlayacağım." dedi.