Ünlü caz sanatçısı Lars Danielsson 21 Mayıs'ta konser verecek

Müzik otoritelerince "caz sahnelerinin mücevheri" olarak nitelendirilen İsveçli kontrbasçı Lars Danielsson, 21 Mayıs'ta konser verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak Danielsson'a, piyanoda Gregory Privat, gitarda John Parricelli, davul ve perküsyonda ise Magnus Öström eşlik edecek. Konser 20.00'de başlayacak.

İsveç doğumlu sanatçı, piyano, gitar ve çello gibi farklı enstrümanlara hakim olsa da bas ve kontrbasta yoğunlaşarak caz dünyasının hayranlığını kazanan özel isimlerden biri oldu.

Gothenburg Müzik Konservatuvarında çello üzerine klasik müzik eğitimi aldıktan kısa süre sonra Miles Davis'in eski saksafoncusu David Liebman, piyanist Bobo Stenson ve ECM davulcusu John Christensen ile "Lars Danielsson Quartet"i kuran sanatçı, ekibiyle 20 yılda 8 albüm yaptı, pek çok ödül aldı.

Özellikle her biri kendi enstrümanında ustalaşmış önemli virtüözleri bir araya getirerek hazırladığı kayıtlarla da tanınan Danielsson, aralarında Leszek Mozdzer, Tigran, Magnus Öström, Arve Henriksen, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvaer, Eivind Aarset, Jan Bang, Eric Harland'ın da bulunduğu birçok usta isimle albüm ve turne işbirlikleri yaptı.

Başarılı sanatçı, besteci ve prodüktör kimliğiyle de dikkati çekiyor.