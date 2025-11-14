Ünlü Blogger Yuriy Dud'a 1 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
Rusya'da, blogger Yuriy Dud, 'yabancı ajan' yasasına uymadığı gerekçesiyle gıyaben 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dud, Ukrayna'daki savaşa karşı çıktığı ve Rus hükümetini eleştirdiği için 2022'de yabancı ajan listesine alınmıştı.
Başkent Moskova'daki bir mahkemede, Dud'un yabancı ajan yasasının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle gıyabında duruşma yapıldı.
Duruşmada suçlu bulunan Dud hakkında 1 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildi.
Ukrayna'daki savaşa karşı çıkmak ve Rus hükümetini eleştirmekle bilinen blogger Yuriy Dud, Nisan 2022'de ülkedeki yabancı ajan listesine dahil edilmişti.
Rusya dışında bulunan Dud hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmıştı.
Rusya'da yabancı ajan ilan edilen kişilerin belli kurallara uyması gerekiyor.