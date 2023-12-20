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Ünlü arpist Zeynep Öykü, Sarper Özsan anısına konser verdi

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Ünlü arpist Zeynep Öykü, geçen yıl hayatını kaybeden eski İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, besteci ve söz yazarı Sarper Özsan anısına konser verdi. Öykü, konserde Özsan'ın bestelerini seslendirdi ve onunla olan anılarını paylaştı.

Ünlü arpist Zeynep Öykü, geçen yıl hayatını kaybeden eski İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, besteci ve söz yazarı Sarper Özsan anısına konser verdi.

Öykü, Kadıköy'de bulunan All Saints Moda Kilisesi'ndeki konser öncesi yaptığı konuşmada, Özsan ile hatıralarını anlattı, "Sarper Özsan, benim için ilk önce çok değerli bir hoca, daha sonra ince ruhu, duygusallığı, kibarlığına hayran olduğum bir büyüğüm ve bir dost olmuştu. Sohbetlerimizde ayrıntılara verdiği önemle onu hatırlayacağım." dedi.

Özsan'ın kendisine bir arp bestesi sözü verdiğini, fakat buna ömrünün yetmediğini belirten Öykü, "Üzerimde çok emeği var. Hayatımda izleriyle aramızdan ayrıldı. Onu özleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Anma konserine görüntülü mesaj gönderen oyuncu Rutkay Aziz de uzun yıllardır dostu olan Özsan'ı, "Çok arkadaş bir insandı. Hem 1 Mayıs Marşı ile hem de diğer eserleriyle ölümsüzleşmiştir. Anısı önünde sonsuz saygı ve sevgiyle eğiliyorum, bu programı gerçekleştiren Zeynep Öykü'yü de kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Zeynep Öykü, usta müzisyenin sevilen bestelerini seslendirdi.

Sinema tarihinde yer eden "Bir Ceza Avukatının Anıları", "Asiye Nasıl Kurtulur" ve "Fosforlu Cevriye" gibi filmlerin müziklerini yapan Sarper Özsan, 1983'te Ulusal Gitar Müziği Beste Yarışması'nda birincilik ödülünü, 1989'da 2. Ankara Film Şenliği'nde "Av Zamanı" filmi için yaptığı çalışmasıyla En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.

"1 Mayıs" marşının bestecisi ve söz yazarı da olan usta müzisyen, 19 Aralık 2022'de 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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