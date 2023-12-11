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Ünlü arpist Zeynep Öykü, Sarper Özsan anısına konser düzenliyor

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Ünlü arpist Zeynep Öykü, geçen yıl hayatını kaybeden eski İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, besteci ve söz yazarı Sarper Özsan anısına bir konser düzenleyecek. Konser, 19 Aralık'ta Kadıköy All Saints Moda Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

Ünlü arpist Zeynep Öykü, geçen yıl hayatını kaybeden eski İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, besteci ve söz yazarı Sarper Özsan anısına konser düzenleyecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Öykü'nün konseri, 19 Aralık'ta Kadıköy All Saints Moda Kilisesi'nde gerçekleştirilecek. Ünlü arpiste, piyanoda Efe Gerdanoğlu eşlik edecek.

Açıklamada görüşüne yer verilen Zeynep Öykü, Özsan'ın kendisi için çok değerli bir hoca olduğunu belirterek, "İnce ruhu, duygusallığı, kibarlığına hayran olduğum bir büyüğüm ve bir dost olmuştu. Onu geçtiğimiz sene 19 Aralık'ta kaybetmek tüm sevenlerini, tüm öğrencilerini büyük bir üzüntüye boğdu. Sarper Özsan'ı birinci ölüm yıl dönümünde anmak için, eserlerini seslendireceğim bir anma konseri düzenliyorum." ifadelerini kullandı.

Öykü, Özsan'ın eserlerini tanımak isteyenleri konsere beklediğini belirtti.

Sinema tarihinde yer edinen "Bir Ceza Avukatının Anıları", "Asiye Nasıl Kurtulur" ve "Fosforlu Cevriye" gibi filmlerin müziklerini yapan Sarper Özsan, 1983'te Ulusal Gitar Müziği Beste Yarışmasında birincilik ödülü, 1989'da 2. Ankara Film Şenliğinde "Av Zamanı" filmi için yaptığı çalışmasıyla En İyi Müzik Ödülünü aldı.

1 Mayıs marşının da bestecisi ve söz yazarı olan usta müzisyen, 19 Aralık 2022'de 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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