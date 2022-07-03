KIRIKKALE - Üniversiteyi birincilikle bitiren babaanne, mezuniyet belgesini 9 aylık torunuyla aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE - Üniversiteyi birincilikle bitiren babaanne, mezuniyet belgesini 9 aylık torunuyla aldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü Mantarcılık Programı'nda okuyan 52 yaşındaki Hayriye Çanga, yüksekokuldan birincilikle mezun olarak diplomasını aldı.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü Mantarcılık Programı'nda okuyan 52 yaşındaki Hayriye Çanga, yüksekokuldan birincilikle mezun olarak diplomasını aldı.

Bilinçli üretici olmak amacıyla KKÜ Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü Mantarcılık Programı'nda öğrenime başlayan Hayriye Çanga, 2 yıllık eğitimin ardından birincilikle mezun oldu.

KKÜ Mavi Salon'da düzenlenen diploma törenine ailesiyle katılan Çanga, mezuniyet belgesini 9 aylık torunuyla aldı.

İki çocuğu, bir torunu olan Hayriye Çanga, AA muhabirine, yüksekokulu ve bölümünü birincilikle bitirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İş yeri açmak için 2 yıl önce mantarcılık programını tercih ettiğini belirten Çanga, "Diplomamı alarak iş yerimi daha kültürlü ve bilgili şekilde açmak istedim. Bu amaçla üniversiteye başladım. Geçen yıl çevrim içi eğitim vardı. Bu yıl da yüz yüze eğitimle okulumu bitirdim. Gerçekten okumanın yaşı yokmuş. Her yaşta okunuyormuş. Öğrenmeye geç kalmıyorsunuz ama biraz öğretmeye geç kalıyorsunuz gibi oluyor. Yine de istek ve amaç olduktan sonra yaşın hiçbir önemi yok." diye konuştu.

"Hiçbir şey için geç değil"

"Hiçbir şey için geç değil. 'Ben bu işi yapacağım' diye yola çıkıldığında ve bir amaç olduğunda gerisi geliyor." ifadelerini kullanan Çanga, en büyük destekçilerinin çocukları, gelini olduğunu dile getirdi.

Bilmediği konularda çocuklarının yardımını aldığını anlatan Çanga, onların desteğiyle geldiğini aktardı.

Çanga, "Gelirken gelinim ile oğlum, 'Hiç babaannesinin mezuniyetini gören torun var mı acaba?' dediler. Eğitim süreci boyunca her konuda desteklerini esirgemeyen hocalarıma ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yolu açık olsun." dedi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Üniversitesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title