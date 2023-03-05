Üniversitelilerden depremzedeler için prefabrik ev

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler tarafından yapılan 20 prefabrik ev, Kahramamaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzede diyaliz hastaları için kullanılmaya başladı.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler tarafından yapılan 20 prefabrik ev, Kahramamaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzede diyaliz hastaları için kullanılmaya başladı.

Gümüşhane Üniversitesi'nde, aralarında yabancı öğrencilerin de yer aldığı gönüllü öğrenciler ve akademisyenler tarafından ahşaptan yapılan 20 prefabrik ev, depremin vurduğu Adıyaman'a gönderildi. Prefabrik evler, Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki depremzede diyaliz hastalarının barınması için kullanıldı.