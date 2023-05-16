ÜNİVERSİTELİ VEKİL İMAMIN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

SAKARYA'da, otomobilini kiraladıktan sonra arıza nedeniyle 200 bin TL masraf çıktığı için ücreti talep eden üniversite öğrencisi vekil imam Bekir Türker'i (20) tabanca ile başından vurarak öldüren E.Ö.(17) ve cinayet sırasında yanında bulunduğu iddia edilen akrabası adliyeye sevk edildi.

SAKARYA'da, otomobilini kiraladıktan sonra arıza nedeniyle 200 bin TL masraf çıktığı için ücreti talep eden üniversite öğrencisi vekil imam Bekir Türker'i (20) tabanca ile başından vurarak öldüren E.Ö.(17) ve cinayet sırasında yanında bulunduğu iddia edilen akrabası adliyeye sevk edildi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olup, Adapazarı ilçesindeki Uzunoğlu İşhanı Mescidi'nde vekil imam hatiplik yapan Bekir Türker'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu dün Türker'in Dağdibi Mahallesi'ndeki boş arazide cansız bedeni bulundu. Başından tabanca ile vurulan Türker'in ölümünü araştıran polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak E.Ö. ve olay anında yanında bulunduğu iddia edilen bir akrabasını gözaltına aldı.

BABA TEPKİ GÖSTERDİ

E.Ö. emniyetteki sorgusunda, bir miktar para karşılığında Bekir Türker'den otomobil kiraladığını, aracı geri teslim ettiğinde motor arızası yaşandığını belirtti. E.Ö., Bekir Türker'in arıza karşılığında 200 bin TL talep ettiğini ve bu sebeple boş bir arazide buluştuklarını söyleyip, çıkan tartışma sonucu Bekir Türker'i öldürdüğünü anlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö. ve cinayet sırasında yanında bulunan akrabası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildiği sırada, E.Ö.'nün babası oğlunu görüntüleyen gazetecilere tepki gösterip engel olmaya çalıştı.