Üniversiteli vekil imamın cinayet şüphelileri adliyede

SAKARYA'da, otomobilini kiraladıktan sonra arıza nedeniyle 200 bin TL masraf çıktığı için ücreti talep eden üniversite öğrencisi vekil imam Bekir Türker'i (20) tabanca ile başından vurarak öldüren E.Ö.(17) ve cinayet sırasında yanında bulunduğu iddia edilen akrabası adliyeye sevk edildi.

SAKARYA'da, otomobilini kiraladıktan sonra arıza nedeniyle 200 bin TL masraf çıktığı için ücreti talep eden üniversite öğrencisi vekil imam Bekir Türker'i (20) tabanca ile başından vurarak öldüren E.Ö.(17) ve cinayet sırasında yanında bulunduğu iddia edilen akrabası adliyeye sevk edildi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olup, Adapazarı ilçesindeki Uzunoğlu İşhanı Mescidi'nde vekil imam hatiplik yapan Bekir Türker'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu dün Türker'in Dağdibi Mahallesi'ndeki boş arazide cansız bedeni bulundu. Başından tabanca ile vurulan Türker'in ölümünü araştıran polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak E.Ö. ve olay anında yanında bulunduğu iddia edilen bir akrabasını gözaltına aldı.