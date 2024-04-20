"Geleceğini çöpe atma" dediler, tonlarca şişe topladılar

Üniversiteli öğrenciler 30 ton atık plastik şişe topladı

Doğa dostu yurt dikkat çekti

DÜZCE - Düzce'de üniversite öğrencilerinin konakladığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında başlatılan proje çerçevesinde 30 ton atık plastik şişe toplanılarak, geri dönüştürüldü.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin barındığı yurtlarda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm proje başlatıldı. Geleceğini çöpe atma ismi verilen proje çerçevesinde 11 öğrenci yurduna atık pet şişe kutuları konuldu. Öğrenciler yemekhanelerinde ve odalarında içtikleri suların şişelerini bu kutulara attı. 11 yurtta dönem ortasında 30 ton atık plastik şişe toplandı. Toplanan atıklar ise geri dönüşüme gönderildi.

Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Meryem Atik, projeye destek verdiklerini belirterek, "Sabah akşam yemekhanede yemek yiyoruz. Her yemekte 2 tane su alıyoruz ve pet şişelerimizi çöpe atıyoruz. Pet şişeler geri dönüşebilen bir madde olduğu için bunları çöpe atmak yerine her katta olan geri dönüşüm kutularımız var. Kapağını açıp buruşturarak kutuya atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geleceklerini çöpe atmıyorlar"

30 ton plastik şişe topladıklarını dile getiren Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Nilüfer Özmen Türk, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan yurdumuzda 584 öğrencimiz konaklıyor. Geleceğini çöpe atma geri dönüşüm projemizde eğitim öğretim döneminin başından itibaren 30 ton pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdık. Böylelikle öğrencilerimiz geleceklerini çöpe atmadılar" şeklinde konuştu.

Toplanan plastik şişeler ise geri dönüşüme gönderilerek tekrar kullanımı sağlanıyor.