Üniversiteli kız ile komşusu arasındaki davada savcı: Hakaretler karşılıklı - Haberler

İZMİR (DHA) - İZMİR'de komşusu olan genç kızlara 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan D.Ö. ile aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan dava açılan Sevda Berna Güntekin için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem D.Ö. hem de Sevda Berna Güntekin'in bu suçtan beraatlerini talep etti. Savcı, ayrıca D.Ö.'nün 'silahla tehdit' değil, 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da, Konak ilçesindeki evlerinde otururken gelen sesleri duyup, balkona çıktı. Pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları D.Ö. iddiaya göre kendilerine silah gösterdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevda Berna Güntekin verdiği ifadede, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım diye bağırdı. Kendisi alkollüydü. Bize, 'Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp koronavirüs bulaştıracağım. Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o…lar' diyerek bağırdı. Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti" dedi. Güntekin ile Kılıç, gelen polislerle emniyete gidip D.Ö.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis D.Ö.'yü gözaltına aldı. Sonraki süreçte Kılıç, D.Ö. hakkındaki şikayetini geri çekti.

Davanın İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem D.Ö. hem de Sevda Berna Güntekin'in bu suçtan beraatlerini talep etti. Savcı, D.Ö.'nin 'silahla tehdit' değil, 'tehdit' suçundan ceza almasını istedi. Güntekin'in de 'tehdit' suçundan cezalandırılması talep edildi.