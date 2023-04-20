Üniversiteli gençten, buruk bayram sevinci yaşayan depremzede çocuklara destek

EDİRNE 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası Edirne'ye gelen depremzede ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gönüllü olarak görev alan bir üniversite öğrencisi, hayırseverlerden topladığı yardımlarla çocuklara bayram hediyesi topladı.

Ramazan Bayramı öncesi Edirne'de bulunan depremzede çocuklar için hayırseverlerle irtibata geçerek kıyafet, ayakkabı ve oyuncak gibi bayram hediyeleri alan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Aleyna Yurdakul, aileleri ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de çocuklara hediyelerini teslim etti. Depremzede vatandaşlarla aile bağı kuran Yurdakul, topladığı hediyeleri yaklaşık 50 çocuğa teslim etti.

"Edirne halkı bizi bağrına bastı"

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden gelen depremzede Esen Korkmaz, Ramazan Bayramı'nın en zor bayramlardan birisi olacağını söyledi. Edirne halkının depremzedeleri bağrına bastığını söyleyen Korkmaz, Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür etti.

"Bizi öğrenci evinde misafir etti"

Hatay Antakya'dan Edirne'ye gelen depremzede Özlem Olgar, Aleyna Yurdakul'un öğrenci evinin kapılarını kendilerine açtığını ve 10 gün misafir ettiğini hatırlatarak, "Burada hala iyi insanların olduğunu bilmek bizleri çok mutlu ediyor. Bugüne kadar müthiş yürekli insanlar tanıdım. Bu yüzden bizim normal hayata dönme sürecimizde bunun çok etkisi oldu" dedi.

Acı olay yaşandığında İstanbul'da olduğunu ve sosyal medyanın gücünü kullanarak birçok insana yardım ulaştırdıklarını söyleyen Yurdakul, "Deprem bölgesindeki insanların halini görüp bir şeyler yapmak, yardım etmek istiyorduk. Televizyon başında oturup izlediğimizde neler yapabiliriz ve ne gönderebiliriz diye düşünüyorduk. Erzaklar toplandı ve gönderilmeye başlandı. Ben bu kaos ortamında 5. gün Edirne'ye geldim. Üniversitemiz bir kriz masası oluşturmuştu orayla irtibat kurduk. Üniversitemiz adres teyit edip bana ulaştırıyordu. Ben de sosyal medyadan bulduğum hayırseverlerle, maddi durumu iyi olan insanlarla yardım ulaştırmaya başladım" ifadelerine yer verdi.