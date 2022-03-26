Üniversiteli gençler, ücretsiz sağlanan imkanla buz pateni öğreniyor

Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki üniversite öğrencilerine temel buz pateni eğitimi veriliyor.

Yurtlarda barınan öğrenciler arasından belirlenen 700 genç, günübirlik eğitim programları kapsamında servis araçlarıyla yurtlardan alınarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kestel Olimpik Buz Pateni Hokey Salonu'na gidiyor.

Her gün 45 öğrencinin eğitim aldığı kursta, katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde buz pateni öğreniyor.

Ulaşım, malzeme ve eğitimleri ücretsiz karşılanan gençler hem yeni bir spor dalıyla tanışıyor hem de pistte eğleniyor.

Öğrencilerden talep gelirse proje devam edecek

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler için yaptıkları projeyle onlara sosyal ve kültürel faaliyetlerin dışında etkinlikler de düzenlediklerini söyledi.

Projenin öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda sürdürüleceğini vurgulayan Yüce, "Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kredi ve Yurtlar Müdürlüğümüze bağlı 11 yurdumuzda 12 bin 500 öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizi sosyal ve kültürel faaliyetler dışında çeşitli spor dallarıyla da tanıştırıyoruz." dedi.

Proje kapsamında öğrencilere buz pateni eğitimi verdiklerini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Kestel ilçemizdeki Buz Pateni ve Hokey Salonu'ndayız. Buraya öğrencilerimizi servislerle getirip uzman hocalarımızla buz pateni sporuyla tanıştırıp eğitimler veriyoruz, ardından yurtlarına götürüyoruz. Bunları da tamamen öğrencilerin istifadesine ücretsiz sunuyoruz. İl müdürlüğü olarak öğrencilerimizin yanındayız. Bu projeyi başlattık inşallah onlar da keyif alıyordur. Yaklaşık 700 öğrencimiz 2 ay içinde buz pateni sporuyla tanışmış olacak. Derslerin yanı sıra stresli bir sınav dönemine girmeden önce onlar için iyi bir tecrübe olacağını düşünüyoruz. Onlardan talep geldiği sürece yaz kış buz pateni etkinliğine devam edeceğiz."

Gürcistan'dan Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) tıp eğitimi için gelen ve Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Milena Bougvadze de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yurdumuzun böyle etkinlikler düzenlemesi çok güzel. Sürekli sınav ve stresten dolayı yaşadığımız sıkıntılar içinde bize çok güzel imkanlar sağlıyorlar. Mutlu oluyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. O yüzden çok mutluyuz, arkadaşlarımla çok eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Çiğdem Arslan ise düzenlenen etkinlikten memnun kaldığını ve çok eğlendiğini belirterek, ilk defa yaptığı bu sporu yeniden deneyeceğini belirtti.