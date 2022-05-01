Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını 'merkezinde' öğreniyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen kursta çini sanatını öğreniyor.

Kütahya'da üniversitede okuyan öğrenciler belirli dönemlerde açılan kurslarda sanat, spor ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Türk çinicilik tarihi açısından önemli bir yere sahip olan kentte Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda açılan kursta Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Gülseren Öztuğcu'dan eğitim alan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Yurt yerleşkesinde şubat ayında başlayan ve haftada 4 gün düzenlenen kursa 25 öğrenci katılıyor. Yaklaşık 4 aylık eğitim süreci sona erdiğinde talep olursa kurs yeniden başlatılacak.

"Öğrencilerimiz kurs sonunda belge ve sertifika sahibi olabiliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, AA muhabirine, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere çini sanatıyla ilgili de kurs verildiğini belirten Can, " Kütahya'mız çinisiyle de meşhur. İl dışından kente gelen öğrencilerimiz burada çini kurslarında eğitim alıyor ve çininin tanıtımına da katkı sunuyorlar. Kurslara katılan öğrencilerimiz kurs sonunda belge ve sertifika sahibi de olabiliyor." dedi.

Can, işaret dili, satranç, el sanatları, resim, müzik, ebru, hat, ahşap boyama gibi birçok kursu ücretsiz düzenlediklerini aktardı.

"Kursa katılan öğrencilerimiz kültür elçimiz olacak"

Eğitmen Gülseren Öztuğcu da üniversite öğrencilerine kentin önemli değerlerinden çiniyi öğretmekten mutlu olduğunu belirtti.

Öztuğcu, "Kursumuza katılan öğrencilerimize Kütahya'mıza özgü desenlerimizi, boyama ile Kütahya çinisinin tavrı ve tarzını öğretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından ilimize gelen öğrencilerimizin çinimize ilgi duyması ve tanımaya çalışması bizleri memnun ediyor. Öğrencilerimiz mezun olup memleketlerine döndüklerinde her biri bizim kültür elçimiz olacak. Bu sayede çinimiz daha da tanınacak." ifadelerini kullandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eda Tezcanlı, desen ve motiflere ilgisi olduğu için çini kursuna katıldığını söyledi.

Öğrencilerden Kübra Arar, kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kurs sayesinde öğrendiklerim hem bana anı kalacak hem de mesleğimin yanında bana belki yeni bir kapı açacak. Tüm arkadaşlarıma bu tür kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Merve Polat ve Nimet Duray ise çini sanatını öğrendikleri için mutlu olduklarını belirtti.