Üniversiteli gençler, evcil hayvanların resimlerini 15 kilo mama karşılığı çiziyor

BURSA'da güzel sanatlar fakültesi öğrencileri Adnan Çobanoğlu (24) ile Emrah Kahveci (23), sokak hayvanları yararına evcil hayvanların resimlerini yapıyor. Hayvanseverlerden resim için para yerine 15 kilo mama talep eden Çobanoğlu ve Kahveci, projenin bir ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Adnan Çobanoğlu ve Emrah Kahveci, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla sokak hayvanları için 15 kilo mama alan hayvanseverlerin evcil hayvanlarının portrelerini çizmeye başladı. Çobanoğlu ile Kahveci, evde biriktirdiği mamaları çizimlerden kalan zamanda, kendi imkanlarıyla sokak sokak gezerek aç kalan hayvanlara dağıtıyor.

Evcil hayvanının resmini çizdirerek projeye destek verdiğini belirten Peren Durmuş ise "duvardansanata ekibinin mama kampanyasına ben de kendi evcil hayvanımın resmini çizdirerek destek oldum, bu kampanya inşallah çok güzel şeylere vesile olur ve sokak hayvanları için de çok güzel olur." ifadelerini kullandı.