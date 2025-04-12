Üniversitelerde yapay zeka ağı genişliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin eğitim öğretim alanında yapay zekayı en hızlı kullanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, üniversitelerde yapay zeka mühendisliği bölümlerinin sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan YÖK Başkanı Özvar, yapay zekanın yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünya toplumlarına çok hızlı bir şekilde giriş yapan önemli gelişmelerden biri olduğunu ve YÖK olarak bu alanda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye'nin yapay zeka alanında en hızlı hareket eden ülkelerin başında geldiğini aktaran Özvar, şunları ifade etti:

"2021 yılında büyük veri projesiyle bütün üniversitelere bir stratejik plan açıkladık. Bu plan dahilinde üniversitelerimiz aslında yapay zekanın en önemli altlığını teşkil eden büyük veri projesine başladılar. Akabinde, ikinci adımda yaptığımız önemli faaliyetlerin başında gerek ön lisans gerekse lisans düzeyinde üniversitelerimizde yapay zeka temelli programlar açmak olmuştu. Bu açıdan Yükseköğretim Kurulunun ortaya koyduğu perspektifin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da takdirle izlendiğini söyleyebilirim. Zira bildiğiniz üzere yapay zeka aslında çok hızlı gelişen ama uzmanı az bir alandır. Bu sebeple bizim ilk yapmaya çalıştığımız şey, lisans ve ön lisans düzeyinde gerek yapay zekayı inşa edecek gerekse onu iyi kullanacak nesilleri yetiştirmektir."

"Türk toplumu yapay zekayı benimsedi"

Özvar, yapay zekaya bağlı olarak üniversitelerde sadece eğitim öğretim değil, araştırma, geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin de değiştiğini kaydetti.

Bu doğrultuda dijitalleşmeye dayalı olarak üniversitelerde dönüşümü gerçekleştirdiklerini anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Türk üniversiteleri buna çok hızlı ayak uydurdular. Yeni programlar açtılar, yeni merkezler kurdular. Hatta Türkiye'de ciddi sayıda enstitü de yapay zeka ve dijitalleşmeye dayalı olarak kurulduğunu ifade edebilirim. Geçen sene Stanford Üniversitesinin yayımlamış olduğu bir indekse göre Avrupa'da yapay zeka alanında en geniş kapsamlı programları açan ülkelerin başında Türkiye anılmaktadır, zikredilmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde sadece Türk öğrencileri değil ama aynı zamanda uluslararası öğrencilere de bu programları açmayı, onları da üniversitelerimizde okutmayı planlamaktayız. Eğitim öğretim alanında yapay zekayı en hızlı kullanan ülkelerin başında geliyoruz."

YÖK Başkanı Özvar, gençlerin çok hızlı bir şekilde kendilerine yararlı olacak uygulamalara adapte olabildiğini ifade etti.

Türk toplumunun yapay zekayı benimsediğini belirten Özvar, "Sadece kullanmak değil ama aynı zamanda yapay zeka veya ona bağlı ürünlerin geliştirilmesine de katkıda bulunmak gerekiyor. Bu konuda da üniversitelerimizde yeteri kadar altyapı olduğunu düşünüyorum. Zira Türkiye'de tıp ve hukuk kadar bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümleri var. Yani en az hukuka veya tıp bölümlerine giren öğrenci kadar bugün bilgisayar mühendisliği bölümlerine giden öğrencilerimiz var." dedi.