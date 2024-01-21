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Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Projeleri

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Üniversitelerde çevre, eğitim, dezavantajlı gruplar, kültür, sanat, spor ve hayvan hakları gibi konularda 4 bin 668 sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor. Projeler, üniversite-toplum bütünleşmesini sağlamayı ve öğrencilerin duyarlılık ve çözüm üretme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen üniversitelerde çevre, eğitim, dezavantajlı gruplar, kültür, sanat, spor ve hayvan hakları gibi konularda 4 bin 668 sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, projelerden 3 bin 431'i devlet, 1237'si vakıf üniversiteleri tarafından uygulanıyor.

Sosyal sorumluluk projeleri, üniversitelerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlarla üniversite-toplum bütünleşmesinin sağlanmasını, öğrencilerin de bu sorunlara duyarlılık ve çözüm üretme becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Çevre, eğitim, dezavantajlı gruplar, kültür sanat, spor ve hayvan hakları gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan üniversiteler, akademik ve idari personelin yanı sıra projelere öğrencileri de dahil ederek deneyim kazanmalarını sağlıyor.

Üniversitelerin sosyal sorumluluk projeleriyle toplumla bütünleşmesinin en önemli örneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından topyekun gösterilen dayanışma oldu.

Türkiye genelindeki üniversiteler, depremlerin ardından hızla organize olarak bölgeye yardıma koşarken, arama kurtarma, gıda ve giyecek başta olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba harcadı.

Deprem bölgesindeki üniversiteler de kampüslerini depremzedelere açarak, barınma, gıda ve diğer ihtiyaçları için seferber oldu.

En çok sosyal sorumluluk projesi olan üniversiteler

En fazla sosyal sorumluluk projesi uygulanan üniversitelerin başında 843 proje ile Ege Üniversitesi gelirken, bu üniversiteyi 357 projeyle Sabancı Üniversitesi, 332 projeyle Dokuz Eylül Üniversitesi, 328 projeyle Selçuk Üniversitesi, 297 projeyle İstanbul Nişantaşı Üniversitesi izledi.

Ege Üniversitesinin "çevre" başlığı altında Çiçekli Kavanoz, Benim Bir Ağacım Var, Dünyaya Kaç Ağaç Borcun Var, Ekmek İsrafında Toplumun Bilinçlendirilmesi, Doğayı Hor Gören Geleceği Zor Görür; "Dezavantajlı Gruplar" ile ilgili Dişe Dokunur İşler, Sessiz Sinema, Raflardan Okullara, Depremzedelere Destek; "Hayvan Hakları" konusunda Engelli Hayvanlar İçin Protez Üretimi, Altı Bacaklı Dostlarımız, Sen Doydun Onlar da Doysun; "Kültür ve Sanat" alanında Budak Sergisi, Sağlık Çalışanlarına Nefes, Atıklardan Yarınlara; "Sağlık" ile ilgili Dişlerimi Seviyorum Diş Hekimine Gidiyorum, Maskemi Doğru Şekilde İmha Ediyorum, İleri Yaşlarda Ağız Bakımına Yönelik İpuçları; "Spor" konusunda Sporla Hayatına Renk Kat, Bir Top Bin Umut, Mezunu Unutma Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini Destekle başlıklı projeleri dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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