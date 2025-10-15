Üniversiteler HAYTEKFEST'te Yenilikçi Tarım Projelerini Tanıtacak

Üniversiteler, tarım alanındaki yenilikçi projelerini Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri Festivali'nde (HAYTEKFEST) tanıtacak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından düzenlenen HAYTEKFEST, 16-18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival, "Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri" temasıyla yapılacak.

Üniversiteler, tarım ve teknoloji alanındaki yenilikçi projeleri bir araya getirecek festivalde, tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri alanlarında yürüttükleri çalışmaları tanıtacak.

Bu yıl 91 projenin başvurduğu festivalde, finale kalan 47 proje arasında 28 üniversitenin yapay zeka, biyoteknoloji, döngüsel ekonomi ve akıllı tarım teknolojileri öne çıkarken, finalistler arasında belediyeler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin projeleri yer aldı.

Festivalde, bitki hastalıklarının erken teşhisi, güneş enerjili gıda kurutma sistemleri, yapay zeka destekli sürü sağlığı takibi ve ozon tabanlı tarımsal uygulamalar gibi projelerin tanıtımı yapılacak.

Akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek festivalde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kurumları da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Türkiye'nin dört bir tarafında ve yurt dışında geliştirilen projelerin sektörle buluştuğu ve yarışma usulüyle sergilendiği teknoloji festivali olan HAYTEKFEST'in, yerli ve milli çözümler üretme anlamında önemli ve teşvik edici bir platform haline geldiğini ifade etti.