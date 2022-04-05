KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu - Haberler

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KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları bölümü öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonda üçüncü oldu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan Kılnamaz'ı başarısından dolayı kutladı ve plaket takdim etti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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