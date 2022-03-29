ÜNİVERSİTELER ARASI VOLEYBOL HEYECANI

MANİSA (DHA) - BURDUR'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol Kadın Erkek 1.'nci Lig müsabakaları başladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu'nda 5 gün sürecek turnuvaya kadınlarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi katıld. Erkeklerde ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi takımları mücadele ediyor.

Turnuvada ilk günündü kadınlarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni 3-0, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alanya Alaaddin Ketkubat Üniversitesi'ni 3-0, Ege Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni 3-0 yendi. Erkeklerde ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ni 3-0, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni 3-2 mağlup etti.

Turnuvada birinciliği kazanan takımlar mayıs ayında Manisa'da yapılacak Süper Lig terfi maçlarına katılmaya hak kazanacak.