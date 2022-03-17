Üniversiteler arası salon futbol maçında kavga; antrenör yaralandı

SAMSUN (DHA) - TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Salon Futbolu 1'inci Lig müsabakasında, Samsun ve Van üniversiteleri arasındaki mücadelenin 2'nci yarısında çıkan kavgada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi antrenörü Kazım Bıyık, yaralandı. Takım sahadan çekilince maç da yarıda kaldı.

Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 14 Mart'ta başlayan Salon Futbolu 1'inci Lig müsabakalarında bugün oynanan Samsun Ondokuz Mayıs ile Van Yüzüncü Yıl üniversiteleri karşılaşmasının 2'nci yarısında olaylar çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin 1-0'lık üstünlüğüyle süren maçta, tribünde başlayan ve sahaya yansıyan olaylarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi antrenörü Kazım Bıyık, yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Kavga, polis tarafından sonlandırıldı. Bıyık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi takımının sahadan çekilmesiyle maç yarıda kaldı, polis takıma eşlik edip güvenle, yerleşkeden çıkardı.