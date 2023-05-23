Üniversiteden mezun olan kızı için at üstünde 5 gün yolculuk yaptı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuyan kızı Zeynep Kerse'ye (22) verdiği sözü tutan, Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı 'endurance binicisi' olan Selman Kerse (51), İstanbul'un Silivri ilçesinden atıyla yola çıkarak 300 kilometreden fazla yolu 5 günde gidip, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu. Yolculuğun kendisini çok zorladığını söyleyen Kerse, "Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi" dedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Selman Kerse'nin kızı Zeynep Kerse, 2019 yılında ÇOMÜ Sağlık Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Kızıyla üniversiteye kayıt için gelen Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı 'endurance binicisi' olan baba Kerse, burada kızı Zeynep'e, 'Babamın bir atı olsa da gelse' sözü türkülerde kalmasın. Okulunu bitirince yanına atımla geleceğim' diyerek söz verdi. Zeynep Kerse, mezun oldu. Bunun üzerine baba Kerse 17 Mayıs'ta İstanbul'un Silivri ilçesinden safkan Arap atı olan 'Kaan Berk' ile yola çıktı. 5 gün boyunca 300 kilometreden fazla yolu atıyla giden Kerse, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu. Kampüste buluşan baba-kız, duygu dolu anlar yaşadı.