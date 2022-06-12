KYK'den Antalya'daki intiharların saklandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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KYK'den Antalya'daki intiharların saklandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Muhammed Boztepe - Güncel
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KYK'den Antalya'daki intiharların saklandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), Antalya'da 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), Antalya'da 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

KYK'den, Antalya'da meydana gelen olaylarla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da genel müdürlüğümüze bağlı yurtlarda 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı içerisinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Her üç olay emniyet tarafından soruşturulmuş, olay yeri incelemeleri yapılmış, gerekli ifadeler alınmış ve dosyalar savcılığa intikal etmiştir.

Süreç adli makamlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Olayların meydana geldiği yurtlarımızda güvenlik kameraları 24 saat aktiftir, görüntüler incelenmek üzere ivedilikle ilgili makamlara teslim edilmiştir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak, tüm birimlerimizle, yaşanan bu üzücü olayların detaylı incelemelerini yakından takip ettiğimizi ve sürecin, başından itibaren emniyet ve adli makamlarımızla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

AA / Muhammed Boztepe - Güncel

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