Üniversitede okuyan 2 evladını karton ve plastik malzeme toplayarak okutuyor

HATAY - Hatay'da yaşayan 53 yaşındaki Semira Kartonoğlu, 5 yıldır gece gündüz demeden sokaklardan topladığı karton ve şişeleri satarak üniversite okuyan 2 çocuğunu hem okutuyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay'da, binlerce ev ve bina yerle bir oldu. Depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım nedeniyle binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde yakalanan Semira Kartonoğlu, depremde ailesiyle birlikte yara almadan kurtuldu. 53 yaşındaki Kartonoğlu'nun kocası olan Aladdin Kartonoğlu 1 buçuk yıl önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle konuşmakta ve çalışmakta güçlük çekiyor. Kocasının yerine çalışan Kartonoğlu, aile ekonomisine katkı sağlamak ve üniversitede okuyan 2 çocuğunu okutmak için gece gündüz karton ve plastik malzeme topluyor. Biri evli diğer ikisi üniversiteye giden toplamda 3 çocuğu olan Kartonoğlu, çocuklarının geleceği için yağmur çamur demeden emek veriyor. Yaptığı davranışla takdir toplayan kadın, çevresine de örnek oluyor.

"Çocuklarımın eğitimi için gece gündüz karton topluyorum"

Depremde yağmurda ve sokakta kaldıklarını ifade eden Semira Kartonoğlu, "Karton topluyorum, topladığım kartonları desteliyorum. Yaptığım iş çok zor. Kocam konuşmakta güçlük çekiyor ve çalışmıyor. Kocam beyin kanaması ve damar tıkanıklığı nedeniyle 2 gün yoğun bakımda kaldı. Bu nedenle de konuşmada zorluk çekiyor. 2 kız 1 erkek çocuğum var. Erkek çocuğum hukuk bölümü kız çocuğum ise kimya mühendisliği okuyor. Çocuklarımın eğitimi için gece gündüz karton topluyorum" dedi.

"Çocuklarımı okutmak ve ailemi geçindirmek için 5 yıldır karton topluyorum"

Aile ekonomisine destek olmak ve çocuklarını okutabilmek için karton ve plastik malzeme topladığını ifade eden Kartonoğlu, "Çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Kocam 1,5 yıl önce beyin kanaması geçirmesi sebebiyle konuşamıyor ve çalışamıyor. Çocuklarımı okutmak ve ailemi geçindirmek için 5 yıldır karton topluyorum. Bu iş çok zor ve kolay değil. Toplaması zor. Karton, şişe elime ne gelirse topluyorum. Sokaklarda karton varsa günde 10 kilo topluyorum ama bazen de eve boş geliyorum. Kartonları topladıktan sonra bunları düzenleyip desteliyorum. Sonra bunları alan yere satıyorum" ifadelerini kullandı.