Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğretim görevlisi çift Dr. Meltem Erdem Küçük ve Ceyhun Küçük ile Doç. Dr. Ayşe Kaplan hakkında, laboratuvarı izinsiz kullanarak araştırma yaptıkları, kendi özel projeleri için kimyasal madde kullandıkları iddiasıyla başlatılan idari soruşturmada, 'uyarı' disiplin cezası verildi. Zonguldak İdare Mahkemesi kararı hukuksuz bularak iptal etti. Akademisyenler, kendilerini şikayet eden Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'iftira' ve 'hakaret' iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda görevsizlik kararı verilince Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Haziran 2020'de, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Meltem Küçük, eşi Ceyhun Küçük ve Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Kaplan hakkında yüksekokula şikayet dilekçesi verdi. Büyükgüzel, dilekçesinde 3 akademisyenin biyoloji laboratuvarını izinsiz kullandığını, birlikte ortak çalışma bahanesiyle laboratuvara etüv cihazı sokarak, kurumun işleyiş ve huzurunu bozdukları gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep etti. Prof. Büyükgüzel dilekçesinde ayrıca, bu kişilerin disiplinsiz davranarak, yüksek sesle müzik dinledikleri, kendi öğrencilerine yönelik küçültücü davranışlarda bulundukları, laboratuvardan kimyasal madde alarak, hırsızlık yaptıklarını da iddia etti.