Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Geleneksel "Yüz Değiştirme" Performansı Sergilendi

CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde "bian lian", bir başka deyişle "yüz değiştirme" performansı sergileyen sanatçılar, 28 Temmuz 2023.

CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde "bian lian", bir başka deyişle "yüz değiştirme" performansı sergileyen sanatçılar, 28 Temmuz 2023.

28 Temmuz 2023 tarihinde Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreni sırasında geleneksel "bian lian" gösterisini sergileyen sanatçılardan biri de çocukluğundan beri dans etme hayali kuran 19 yaşındaki Sichuan Film ve Televizyon Üniversitesi'nde dans performansı bölümünde okuyan üniversite öğrencisi Ren Xin idi.

Ren ve arkadaşları, diğer 30 "bian lian" gösteri sanatçısıyla birlikte üniversitede eğitim gören 700'den fazla dans performansı öğrencisi arasından seçildi. Daha önce sıfır "bian lian" arka planı olan acemiler, dört ay boyunca yoğun "bian lian" eğitimi alarak açılış töreninde performans sergileyen yetenekli sanatçılara dönüştü.

Bu eğitim, bu öğrencilerin sadece "bian lian" becerilerinde ustalaşmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda dans ve performans alanındaki temellerini de sağlamlaştırdı.

Sanatçıların, hızlı bir şekilde yüz makyajlarını değiştirerek etkileyici ve dramatik etkiler yarattığı yüz değiştirme tekniği, Sichuan Operası'nın en ünlü özelliklerinden biri. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)