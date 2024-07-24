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Üniversite Tercih Süreci Başlıyor: Başarı Sıralamasına Göre Tercih Yapmak Önemli

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Üniversite adayları için tercih süreci başlıyor. Psikolog Nizam Aydın, öğrencilerin istemedikleri üniversiteleri ve bölümleri tercihler arasına yazmamaları gerektiğini belirterek, başarı sıralamasına göre tercih yapmanın önemine değindi.

"Sırf yerleşmek için istemediğiniz üniversiteleri yazmayın"

"Başarı sıranızın altında kalan üniversiteler şansınızı artırır"

İSTANBUL - Üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. Psikolog Nizam Aydın, öğrencilerin istemedikleri üniversiteleri ve bölümleri üniversiteye yerleşmiş olmak için tercihler arasına yazmamaları gerektiğini belirterek, başarı sıralamasına göre tercih yapmanın önemine değindi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanması ve 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlanmasıyla birlikte üniversite adayı öğrenciler için tercih süreci başladı. 25 Temmuz Perşembe günü başlayıp, 2 Ağustos'ta sona erecek olan tercih döneminde aday öğrenciler, akademisyenlerden bölümler hakkında ve uzman tercih danışmanlarından tercihler hakkında destek alıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikolog Nizam Aydın, öğrenciler için bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

"Tercih yaparken iki açıdan değerlendirme yapmamız gerekiyor" diyen Aydın, "Bir teknik açıdan, iki akademik açıdan. Teknik açıdan değerlendirirsek, öğrenciler tercih yaparken başarı sıralamalarına göre tercih yapmalı ve dikkat etmeli. Burada en önemli konu şu: Başarı sıralamasına göre en çok istedikleri, hayal ettikleri üniversitenin, hayal ettikleri bölümünü en üst sıraya yazmaları gerekir. Alt sıralara indikçe başarı sıralamasına yakın ve başarı sıralamasının altında olan üniversiteleri yazmaları gerekmekte" ifadelerini kullandı.

"24 tercihin hepsini doldurmak zorunda değilsiniz"

24 tercih hakkının hepsinin doldurulmak zorunda olmadığını belirten Aydın, "24 tercihin 24'ünü doldurmak zorunda değiller. Birkaç tane tercih yapıp bırakmak zorunda da değiller. Burada daha çok mantıklı hareket etmek gerekiyor. Çok az tercih yapmak ya da sırf üniversiteye yerleşmiş olmak için çok fazla tercih yapmak gerekmiyor" dedi.

Tercih yaparken akademik değerlendirmenin nasıl olması gerektiğini de anlatan Aydın, "Öğrencilerin üniversitelerin akademik kadrolarına bakmaları, üniversite onlara neler sağlıyor, akademik kadrosunda kaç hoca var, unvanları neler, yurt dışı olanakları neler bunları değerlendirmeleri gerekiyor. Alacakları dersler, transkriptler, müfredatlar, seçmeli dersleri de değerlendirmeliler" diye konuştu.

"TYÇ logolu programlar olup olmadığı önemli"

Üniversitelerin sunduğu olanaklara dikkat çeken Nizam Aydın, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logolu 45 programları olduğunu belirterek, "Gençlerin, üniversitelerin öğrenci kulüplerini, Erasmus imkanlarını kesinlikle araştırmaları lazım. Akreditasyon ve TYÇ onaylı diplomalara dikkat etmek gerekiyor. Bu diplomalar ve akreditasyonlar öğrencilerin uluslararası bir belgeye sahip olmalarını sağlayacak. Mezun olduktan sonra yurt dışına çıkmak istediklerinde bu diplomalar avantaj sağlayacak" dedi.

"Gözlerini kapatıp kendilerini nerede hayal ettiklerini düşünsünler"

Öğrencilere bu zorlu süreçte psikolojik tavsiyelerde de bulunan Aydın, "Öncelikle sakin olmalılar. Bazen öğrencilerden daha çok aileler kaygılı olabiliyor. Çünkü en değerli varlıklarını, çocuklarını iyi üniversitelere emanet etmek istiyorlar. Bu süreçte öğrencilerin yapması gereken şey; gözlerini kapattıklarında gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorlar, o mesleği yaparken ne kadar mutlu olacaklar bunu düşünmeliler. Çevresinde herkesin bir fikri olacak ama öğrenci gerçekten bu meslekleri yaparken zevk alacak mı, bu mesleği uzun yıllar yaptıktan sonra devam ettirmek isteyecek mi bu önemli. Sakin olsunlar, acele etmesinler, sağlıklı karar versinler. Üniversiteler olarak akademisyenlerimiz ve alanında uzman tercih danışmanlarımız ile beraber öğrencilere bu zorlu süreçte destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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